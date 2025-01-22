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В кумертауской школе кусок бетона рухнул с потолка актового зала

В Башкирии в актовом зале школы с потолка упал обломок бетона.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Кумертау обвалился потолок в школе. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.

Во время репетиции в актовом зале учреждения кусок бетона упал с потолка. К счастью, в результате никто не пострадал. Согласно предварительным данным, в школе, которую построили в 1978 году, капитальный ремонт никогда не проводился, был лишь частичный ремонт крыши в 2023-ем.

По факту инцидента СК и прокуратура организовали проверки. Сотрудники ведомств проверяют соблюдение законодательства об образовании в плане обеспечения безопасности детей в ходе учебного процесса, а также оценят качество ранее проведенного ремонта.

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