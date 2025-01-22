В кумертауской школе кусок бетона рухнул с потолка актового зала

Во время репетиции в актовом зале учреждения кусок бетона упал с потолка. К счастью, в результате никто не пострадал. Согласно предварительным данным, в школе, которую построили в 1978 году, капитальный ремонт никогда не проводился, был лишь частичный ремонт крыши в 2023-ем.