В кумертауской школе кусок бетона рухнул с потолка актового зала

В башкирском городе Кумертау обвалился потолок в школе. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.
Во время репетиции в актовом зале учреждения кусок бетона упал с потолка. К счастью, в результате никто не пострадал. Согласно предварительным данным, в школе, которую построили в 1978 году, капитальный ремонт никогда не проводился, был лишь частичный ремонт крыши в 2023-ем.
По факту инцидента СК и прокуратура организовали проверки. Сотрудники ведомств проверяют соблюдение законодательства об образовании в плане обеспечения безопасности детей в ходе учебного процесса, а также оценят качество ранее проведенного ремонта.
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