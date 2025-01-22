Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

В Башкирии врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце. Инцидент произошел в Салаватском районе, когда 25-летний житель Кигинского района отдыхал у друзей в селе Янгантау.

Источник: Башинформ

На вызов оперативно отреагировали медики скорой помощи и доставили пострадавшего в Малоязовскую ЦРБ. Ранение оказалось серьезным.

«У мужчины успел сформироваться 26-сантиметровый тромб. Также он потерял много крови. Еще бы два часа и спасти пострадавшего бы было невозможно», — рассказал главврач районной больницы Рудольф Фахретдинов изданию «На земле Салавата».

Несмотря на серьезность ранения, медикам удалось спасти жизнь молодого человека. После проведенной операции пациент пошел на поправку и уже переведен в стационар.

здоровье