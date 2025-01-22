В Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

На вызов оперативно отреагировали медики скорой помощи и доставили пострадавшего в Малоязовскую ЦРБ. Ранение оказалось серьезным.
«У мужчины успел сформироваться 26-сантиметровый тромб. Также он потерял много крови. Еще бы два часа и спасти пострадавшего бы было невозможно», — рассказал главврач районной больницы Рудольф Фахретдинов изданию «На земле Салавата».
Несмотря на серьезность ранения, медикам удалось спасти жизнь молодого человека. После проведенной операции пациент пошел на поправку и уже переведен в стационар.