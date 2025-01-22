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«Нам бежать некуда»: жители поселка Сулук задыхаются из-за тлеющих отходов

В редакцию портала «Губерния» обратились жители поселка Сулук, которые на протяжении нескольких месяцев вынуждены дышать едким дымом, исходящим от местной деревообрабатывающей базы. Ситуация осложняется тем, что на территории базы уже давно нет ни одного работника, поэтому древесина продолжает бесконтрольно тлеть.

«База находится рядом с моим домом, тут метров 400 где-то. Загорелось летом, тлело понемножку. Там столько очагов, просто необъятные территории. Когда ветер поднимется, мы просто боимся, что все сгорим здесь. Нам бежать некуда, лес вокруг. Пожарной охраны в поселке нет. Ближайшая станция в поселке Солони в 50 километрах от нас, оттуда ее тоже не хотят присылать. Но одна машина здесь ничего и не сделает», — рассказала местная жительница Светлана Макаренко.

Ситуацию прокомментировал глава поселка Сулук Константин Ванюнин. Он рассказал, что на территории населенного пункта действительно существуют предприятия, занимающиеся деревообработкой. Одно из них перестало функционировать и было передано в ведение другого.

«Сложилась такая ситуация: ООО “Флора” с осени прошлого года деятельность не ведет, они уехали, часть своего имущества оставили, перепродали. На территории, где образовалось возгорание, находится лесопилка, они передали ее в ООО “БЛПХ-2”. Там у них складируются отходы — щепа. Стояла дробилка, они через нее прогоняли горбыль, хотели делать из остатков паллеты. Но что-то пошло не так, они покинули территорию. Скорее всего, это самовозгорание, толщина отходов — порядка 17−18 метров высотой, оно тлеет. Внутри большая температура, но технику не загонишь — опасно. Проблема есть, она решается, мы ее не утаиваем», — отметил глава поселка.

Он также рассказал, что на прошлой неделе между руководством двух организаций была проведена встреча. По ее итогам стороны приняли решение нанять подрядную организацию и ликвидировать возгорание. Ожидается, что проблема решится уже на этой неделе.

«Сейчас ждем технику, приедут рабочие. В среду будут подписаны все документы, к концу недели, я думаю, история уже закончится. Планируется сделать за этими кучами небольшую площадку. Выбрать из этой кучи горящие и тлеющие участки, положить на землю и раскатать бульдозером. Возможно, будем дополнительно водой проливать», — добавил Константин.

Корреспонденты портала «Губерния» продолжают следить за ситуацией.

экология