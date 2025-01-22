«Нам бежать некуда»: жители поселка Сулук задыхаются из-за тлеющих отходов

«Сложилась такая ситуация: ООО “Флора” с осени прошлого года деятельность не ведет, они уехали, часть своего имущества оставили, перепродали. На территории, где образовалось возгорание, находится лесопилка, они передали ее в ООО “БЛПХ-2”. Там у них складируются отходы — щепа. Стояла дробилка, они через нее прогоняли горбыль, хотели делать из остатков паллеты. Но что-то пошло не так, они покинули территорию. Скорее всего, это самовозгорание, толщина отходов — порядка 17−18 метров высотой, оно тлеет. Внутри большая температура, но технику не загонишь — опасно. Проблема есть, она решается, мы ее не утаиваем», — отметил глава поселка.