«Нам бежать некуда»: жители поселка Сулук задыхаются из-за тлеющих отходов

«База находится рядом с моим домом, тут метров 400 где-то. Загорелось летом, тлело понемножку. Там столько очагов, просто необъятные территории. Когда ветер поднимется, мы просто боимся, что все сгорим здесь. Нам бежать некуда, лес вокруг. Пожарной охраны в поселке нет. Ближайшая станция в поселке Солони в 50 километрах от нас, оттуда ее тоже не хотят присылать. Но одна машина здесь ничего и не сделает», — рассказала местная жительница Светлана Макаренко.
Ситуацию прокомментировал глава поселка Сулук Константин Ванюнин. Он рассказал, что на территории населенного пункта действительно существуют предприятия, занимающиеся деревообработкой. Одно из них перестало функционировать и было передано в ведение другого.
«Сложилась такая ситуация: ООО “Флора” с осени прошлого года деятельность не ведет, они уехали, часть своего имущества оставили, перепродали. На территории, где образовалось возгорание, находится лесопилка, они передали ее в ООО “БЛПХ-2”. Там у них складируются отходы — щепа. Стояла дробилка, они через нее прогоняли горбыль, хотели делать из остатков паллеты. Но что-то пошло не так, они покинули территорию. Скорее всего, это самовозгорание, толщина отходов — порядка 17−18 метров высотой, оно тлеет. Внутри большая температура, но технику не загонишь — опасно. Проблема есть, она решается, мы ее не утаиваем», — отметил глава поселка.
Он также рассказал, что на прошлой неделе между руководством двух организаций была проведена встреча. По ее итогам стороны приняли решение нанять подрядную организацию и ликвидировать возгорание. Ожидается, что проблема решится уже на этой неделе.
«Сейчас ждем технику, приедут рабочие. В среду будут подписаны все документы, к концу недели, я думаю, история уже закончится. Планируется сделать за этими кучами небольшую площадку. Выбрать из этой кучи горящие и тлеющие участки, положить на землю и раскатать бульдозером. Возможно, будем дополнительно водой проливать», — добавил Константин.
Корреспонденты портала «Губерния» продолжают следить за ситуацией.