Белорус может сесть на десять лет из-за упаковки от жвачки, найденной таможней

Говорится, что в момент въезда в страну из Польши на автобусе через пункт пропуска «Брест» гражданин Беларуси для прохождения границы выбрал зеленый коридор. Сотрудникам брестской таможни мужчина сказал, что у него нет товаров, которые подлежали бы декларированию, нет и запрещенных и ограниченных к перемещению предметов.