Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус может сесть на десять лет из-за упаковки от жвачки, найденной таможней

Таможня нашла у белоруса упаковку от жвачки — ему грозит до 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Белорус может сесть на десять лет из-за упаковки от жвачки, найденной таможней. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Говорится, что в момент въезда в страну из Польши на автобусе через пункт пропуска «Брест» гражданин Беларуси для прохождения границы выбрал зеленый коридор. Сотрудникам брестской таможни мужчина сказал, что у него нет товаров, которые подлежали бы декларированию, нет и запрещенных и ограниченных к перемещению предметов.

В ведомстве уточнили, что на возможное нахождение у белоруса запрещенных средств указала служебная собака, которая среагировала на его рюкзак. В ГТК уточнили, что в момент досмотра косметички мужчины у него нашли упаковку от жевательной резинки, в которой находился обмотанный скотчем сверток.

Из заключения эксперта Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области следует, что предоставленные для исследования предметы являются психотропами и наркотиком. Таможня завела уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса. Белорусу грозит до 10 лет лишения свободы.

Тем временем двое иностранцев и несовершеннолетняя задержаны в Беларуси, им грозит до 15 лет.

Кстати, прокуратура отреагировала на продажу БПЛА на интернет-площадке в Беларуси.

Ранее мы писали, что Латвия собирается запретить белорусам покупать недвижимость в стране.