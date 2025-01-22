Белорус может сесть на десять лет из-за упаковки от жвачки, найденной таможней. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Говорится, что в момент въезда в страну из Польши на автобусе через пункт пропуска «Брест» гражданин Беларуси для прохождения границы выбрал зеленый коридор. Сотрудникам брестской таможни мужчина сказал, что у него нет товаров, которые подлежали бы декларированию, нет и запрещенных и ограниченных к перемещению предметов.
В ведомстве уточнили, что на возможное нахождение у белоруса запрещенных средств указала служебная собака, которая среагировала на его рюкзак. В ГТК уточнили, что в момент досмотра косметички мужчины у него нашли упаковку от жевательной резинки, в которой находился обмотанный скотчем сверток.
Из заключения эксперта Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области следует, что предоставленные для исследования предметы являются психотропами и наркотиком. Таможня завела уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса. Белорусу грозит до 10 лет лишения свободы.
Тем временем двое иностранцев и несовершеннолетняя задержаны в Беларуси, им грозит до 15 лет.
Кстати, прокуратура отреагировала на продажу БПЛА на интернет-площадке в Беларуси.
Ранее мы писали, что Латвия собирается запретить белорусам покупать недвижимость в стране.