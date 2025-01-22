Троллейбус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Челябинске

ДТП произошло сегодня утром вблизи дома № 14 на Комсомольском проспекте. Женщина, управляя троллейбусом № 12, проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбила пешехода.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зелёный сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась. Об этом в среду, 22 января, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло сегодня утром вблизи дома № 14 на Комсомольском проспекте. Женщина, управляя троллейбусом № 12, проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбила пешехода.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.