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Троллейбус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Челябинске

В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зелёный сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась. Об этом в среду, 22 января, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

ДТП произошло сегодня утром вблизи дома № 14 на Комсомольском проспекте. Женщина, управляя троллейбусом № 12, проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбила пешехода.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.