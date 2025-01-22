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На перекрестке в центре Челябинска столкнулись две иномарки

В Челябинске столкнулись Nissan и Renault.

Источник: Комсомольская правда

В центре Челябинска утром 22 января столкнулись легковые Nissan и Renault. ДТП случилось на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса.

Один из автомобилей поворачивал с улицы Энгельса на проспект Ленина. Второй на значительной скорости ехал по Энгельса навстречу. На перекрестке мшены столкнулись и разлетелись после удара в разные стороны.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинска, за рулем Nissan был 74-летний пенсионер. Renault управлял 53-летний мужчина.

— В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, — уточнили в ГАИ.