Пограничники забрали у белоруса на границе авто из-за перебитого VIN-номера

Водитель сообщил сотрудникам ГПК, что он часто пересекает белорусско-литовскую границу. Но по причине введенных запретов со стороны Литвы в отношении авто на белорусских номерах он был вынужден купить транспорт, который зарегистрирован в Казахстане.