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Пограничники забрали у белоруса на границе авто из-за перебитого VIN-номера

На границе с Литвой автомобиль из-за подозрительного VIN-номера забрали у белоруса.

Источник: Комсомольская правда

Пограничники забрали у белоруса на границе авто из-за перебитого VIN-номера. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

В сообщении сказано, что ночью 20 января 2025 года в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой сотрудники сморгонской таможни задержали гражданина Беларуси. Он въехал с литовской стороны на легковой машине. Пограничники установили, что у идентификационного номера кузова авто имелись признаки внесения изменений.

Водитель сообщил сотрудникам ГПК, что он часто пересекает белорусско-литовскую границу. Но по причине введенных запретов со стороны Литвы в отношении авто на белорусских номерах он был вынужден купить транспорт, который зарегистрирован в Казахстане.

«О проблемах с VIN-номером мужчина не подозревал», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что автомобиль был изъят сотрудниками органов пограничной службы. Также говорится, что в отношении водителя была начата доследственная проверка в рамках Уголовно-процессуального Кодекса.

Тем временем белорус может сесть на десять лет из-за упаковки от жвачки, найденной таможней.

Ранее прокуратура отреагировала на продажу БПЛА на интернет-площадке в Беларуси.

Кроме того, двое иностранцев и несовершеннолетняя задержаны в Беларуси, им грозит до 15 лет.