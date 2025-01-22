Пограничники забрали у белоруса на границе авто из-за перебитого VIN-номера. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.
В сообщении сказано, что ночью 20 января 2025 года в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой сотрудники сморгонской таможни задержали гражданина Беларуси. Он въехал с литовской стороны на легковой машине. Пограничники установили, что у идентификационного номера кузова авто имелись признаки внесения изменений.
Водитель сообщил сотрудникам ГПК, что он часто пересекает белорусско-литовскую границу. Но по причине введенных запретов со стороны Литвы в отношении авто на белорусских номерах он был вынужден купить транспорт, который зарегистрирован в Казахстане.
«О проблемах с VIN-номером мужчина не подозревал», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что автомобиль был изъят сотрудниками органов пограничной службы. Также говорится, что в отношении водителя была начата доследственная проверка в рамках Уголовно-процессуального Кодекса.
Тем временем белорус может сесть на десять лет из-за упаковки от жвачки, найденной таможней.
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