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Нарушения нашли на дороге в Северском районе, где в ДТП погибли 4 человека

Сотрудники ГИБДД Кубани обследовали место ДТП, в котором погибли 4 человека.

Источник: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Нарушения нашли на дороге в Северском районе, где в ДТП погибли 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла ночью 13 января на автодороге ст. Ставропольская — ст. Григорьевская — ст. Крепостная. 28-летний водитель ВАЗ 2114 превысил скорость, не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части влево, наехал на препятствие и перевернулся.

В ДТП погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Сотрудники дорожного надзора выехали на место аварии, провели обследование и проверили соблюдение обязательных требований.

«Было зафиксировано нарушение в части отсутствия сигнальных столбиков на примыкании дорог в месте ДТП. По данному факту будут реализованы соответствующие надзорные меры», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.