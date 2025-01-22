Нарушения нашли на дороге в Северском районе, где в ДТП погибли 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Авария произошла ночью 13 января на автодороге ст. Ставропольская — ст. Григорьевская — ст. Крепостная. 28-летний водитель ВАЗ 2114 превысил скорость, не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части влево, наехал на препятствие и перевернулся.
В ДТП погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.
Сотрудники дорожного надзора выехали на место аварии, провели обследование и проверили соблюдение обязательных требований.
«Было зафиксировано нарушение в части отсутствия сигнальных столбиков на примыкании дорог в месте ДТП. По данному факту будут реализованы соответствующие надзорные меры», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.