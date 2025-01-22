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Пьяный житель Сергиевского района угнал машину работодателя

Осужденному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 2 года 6 месяцев.

В сентябре прошлого года инспекторы ДПС Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району за грубое нарушение ПДД РФ задержали водителя автомобиля ВАЗ 2109: полицейские установили, что транспортное средство принадлежит его работодателю, а сам он не имеет водительского удостоверения и, согласно показаниям алкотестера, находится в состоянии опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Собственник автомобиля подал в полицию заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности задержанного 62-летнего жителя Сергиевского района, неправомерно завладевшего его автомобилем без цели хищения.

Транспортное средство полицейские вернули владельцу.

В настоящее время приговор Исаклинского районного суда вступил в законную силу. с удержанием 10% заработной платы в доход государства.