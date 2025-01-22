Пьяный житель Сергиевского района угнал машину работодателя

В сентябре прошлого года инспекторы ДПС Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району за грубое нарушение ПДД РФ задержали водителя автомобиля ВАЗ 2109: полицейские установили, что транспортное средство принадлежит его работодателю, а сам он не имеет водительского удостоверения и, согласно показаниям алкотестера, находится в состоянии опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.