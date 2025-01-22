Ночного охотника с ружьем поймали в Севастополе

В Севастополе инспекторы Севприроднадзора ночью обследовали заказник «Байдарский», где обнаружили мужчину с охотничьим ружьем. Попытку незаконной охоты удалось пресечь, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу департамента природных ресурсов и экологии города-героя.
Охота на территории Севастополя категорически запрещена. Потому нахождение с огнестрельным оружием в местах обитания диких животных — серьезное нарушение. В связи с этим, на зверелова составили протокол об административном правонарушении.
Для проверки законности ношения им ружья на место вызвали полицию.