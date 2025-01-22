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53-летний уфимец погиб на КПП из-за наезда автобуса

В Уфе автобус насмерть сбил работника КПП.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в результате несчастного случая погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Трагедия случилась позавчера, 20 января, на улице Зеленая Роща на территории производственной площадки предприятия «Элемент». Водитель автобуса другой организации не справился с управлением и врезался в здание пропускного пункта, сбив при этом стоявшего у ворот 53-летнего контролера. Мужчина получил тяжелейшие травмы, к сожалению, он скончался.

Гострудинспекция начала расследование инцидента, в ходе которого сотрудники ведомства намерены определить обстоятельства и причины произошедшего.

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