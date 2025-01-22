Ростовское «дело судей» расследовано и было передано в суд

Уголовное дело бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и еще четверых фигурантов, которые обвиняются в участии в коррупционной схеме, было передано в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на информированные источники.