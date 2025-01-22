Ростовское «дело судей» расследовано и было передано в суд

Уголовное дело бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и еще четверых фигурантов, которые обвиняются в участии в коррупционной схеме, было передано в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на информированные источники.
Изначально материалы поступили в Кировский районный суд Ростова. На том, что дело должно рассматриваться в другом регионе, настаивал государственный обвинитель. Теперь инстанции предстоит определить, какой суд будет рассматривать дело.
Помимо Елены Золотарёвой, по уголовному делу проходят её заместитель Татьяна Юрова, бывший руководитель областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, экс- председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберта Романова.
Елену Золотареву, Татьяну Юрову и Георгия Бондаренко обвиняют в получении взятки в крупном размере, а остальных двух фигурантов — в посредничестве во взятке в особо крупном размере.
Елена Золотарёва ушла в отставку в апреле 2023 года. Спустя месяц на неё завели дело о получении взяток, а затем Высшая квалификационная комиссия судей России лишила её звания судьи. Восстановить его Елене Золотарёвой не удалось.
Фигуранты были задержаны и отправлены в СИЗО весной-летом 2023 года. Официально информация не комментируется. Однако ряд изданий пишет, что судьи могли за денежное вознаграждение выносить «нужные» приговоры — в частности, более мягкие меры пресечения. Пока неизвестно, кто именно давал взятки.