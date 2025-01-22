В Самарской области пассажир мотоцикла погиб в ДТП со служебным автомобилем

Выплатить компенсацию обязали компанию, которой принадлежал автомобиль. Должника предупредили, что за отказ в выплате может грозить уголовная ответственность. На следующий же день родственникам погибшего выплатили 1,7 млн рублей, соответствующие документы предоставили приставам. После этого исполнительные производства были завершены.