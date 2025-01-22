В Самарской области пассажир мотоцикла погиб в ДТП со служебным автомобилем

В Кинельском районе произошло смертельное ДТП. Мужчина за рулем служебного автомобиля с прицепом нарушил правила дорожного движения и устроил аварию с мотоциклом. Пассажир двухколесного транспорта получил серьезные травмы и скончался.
— Родственники погибшего обратились в суд с заявлением о компенсации морального вреда, — прокомментировала пресс-служба ГУФССП Самарской области.
Выплатить компенсацию обязали компанию, которой принадлежал автомобиль. Должника предупредили, что за отказ в выплате может грозить уголовная ответственность. На следующий же день родственникам погибшего выплатили 1,7 млн рублей, соответствующие документы предоставили приставам. После этого исполнительные производства были завершены.