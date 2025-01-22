Милиция задержала 18-летнюю минчанку в первый день работы. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в милицию обратились родственники 68-летней пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. В милиции пояснили, что женщина ответила на звонок неизвестных и поверила, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. После этого она передала курьеру аферистов все свои накопления. Речь идет про 7500 долларов.
Сотрудники милиции выяснили, что деньги у пенсионерки забрала 18-летняя минчанка, которая в тот же день через интернет утроилась на подработку в качестве курьера и выполняла свой первый заказ. Милиционеры задержали жительницу Минска. Следователи завели уголовное дело за мошенничество.
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