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Милиция задержала 18-летнюю минчанку в первый день работы

Минская милиция задержала 18-летнюю девушку в первый рабочий день.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала 18-летнюю минчанку в первый день работы. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в милицию обратились родственники 68-летней пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. В милиции пояснили, что женщина ответила на звонок неизвестных и поверила, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. После этого она передала курьеру аферистов все свои накопления. Речь идет про 7500 долларов.

Сотрудники милиции выяснили, что деньги у пенсионерки забрала 18-летняя минчанка, которая в тот же день через интернет утроилась на подработку в качестве курьера и выполняла свой первый заказ. Милиционеры задержали жительницу Минска. Следователи завели уголовное дело за мошенничество.

Ранее мы писали, что белорус может сесть на десять лет из-за упаковки от жвачки, найденной таможней.

Тем временем пограничники забрали у белоруса на границе авто из-за перебитого VIN-номера.

Кстати, Минтранс заявил, что цены на такси в Беларуси стабилизировались.

А еще «Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января.