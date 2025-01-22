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В Омске ищут 86-летнюю пропавшую пенсионерку в черной шапке-ушанке

Пожилая омичка вышла из дома и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры и полиция разыскивают 86-летнюю Любовь Николаевну Семерову, которая вышла из дома в Омске во вторник, 21 января, и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Рост Любови Николаевны составляет 150 сантиметров. Другие приметы: худощавое телосложение, седые волосы и светлые глаза.

Пенсионерка была одета в синюю куртку, черную шапку-ушанку и черные сапоги.

Всех, кто обладает любой информацией о разыскиваемой пенсионерке, просят сообщать ее по телефонам: 8 (800) 700−54−52 (горячая линия) или 112.