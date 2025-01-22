В Омске ищут 86-летнюю пропавшую пенсионерку в черной шапке-ушанке

Волонтеры и полиция разыскивают 86-летнюю Любовь Николаевну Семерову, которая вышла из дома в Омске во вторник, 21 января, и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».