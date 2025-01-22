В Красноярском крае черный лесоруб сдал свою покровительницу-взяточницу

Лесоруб знал, что правоохранители, в том числе прокуратура, регулярно проводят рейды и проверяют договоры. А потому попросил покровительства — не просто так, за деньги. За 100 тысяч рублей осужденная чиновница скрыла от прокурора сведения о 27 договорах на участки леса, где уже был вырублен лес более чем на 4 миллиона рублей.