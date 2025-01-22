В Красноярском крае черный лесоруб сдал свою покровительницу-взяточницу

В Красноярском крае вынесен приговор экс-сотруднице лесничества: она получила 3,5 года условного лишения свободы. Однако прокуратура намерена опротестовать такой приговор. Интересно, что на скамье подсудимых женщина оказалась после того, как черный лесоруб, которому она покровительствовала, сдал ее следователям.
Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой прокуратуре. В 2022 году к замдиректора лесничества обратился местный предприниматель. Показал договоры, заключенные с жителями, на вырубку леса для их личных нужд. На самом деле они были прикрытием, а вся заготовка древесины велась нелегально.
Лесоруб знал, что правоохранители, в том числе прокуратура, регулярно проводят рейды и проверяют договоры. А потому попросил покровительства — не просто так, за деньги. За 100 тысяч рублей осужденная чиновница скрыла от прокурора сведения о 27 договорах на участки леса, где уже был вырублен лес более чем на 4 миллиона рублей.
Когда преступление вскрылось, черный лесоруб первым делом дал показания на свою покровительницу.