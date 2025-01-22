В цыганском поселке Екатеринбурга произошла вспышка гепатита А среди детей — всего зафиксировали шесть случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
— Из них трое выявлено активно при обследовании контактных (без клинических проявлений). По первым случаям заболевания Управление Роспотребнадзора оперативно организовало санитарно-противоэпидемические мероприятия по локализации очага и недопущению возникновения новых случаев заболевания, — рассказали в пресс-службе областного ведомства.
На данный момент уже проведена вакцинация против гепатита А у детей и непривитых взрослых. Также установлено медицинское наблюдение за контактными. Вручено предписание главе цыганской общины о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Распространения инфекции не произошло. Эпидемиологи напомнили свердловчанам о необходимости соблюдения личной гигиены, отказа от готовой еды сомнительного качества и тщательном мытье овощей и фруктов.