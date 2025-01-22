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В цыганском поселке Екатеринбурга произошла вспышка гепатита А среди детей

В Екатеринбурге в цыганском поселке зафиксировали шесть случаев гепатита А.

Источник: Комсомольская правда

В цыганском поселке Екатеринбурга произошла вспышка гепатита А среди детей — всего зафиксировали шесть случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

— Из них трое выявлено активно при обследовании контактных (без клинических проявлений). По первым случаям заболевания Управление Роспотребнадзора оперативно организовало санитарно-противоэпидемические мероприятия по локализации очага и недопущению возникновения новых случаев заболевания, — рассказали в пресс-службе областного ведомства.

На данный момент уже проведена вакцинация против гепатита А у детей и непривитых взрослых. Также установлено медицинское наблюдение за контактными. Вручено предписание главе цыганской общины о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Распространения инфекции не произошло. Эпидемиологи напомнили свердловчанам о необходимости соблюдения личной гигиены, отказа от готовой еды сомнительного качества и тщательном мытье овощей и фруктов.

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