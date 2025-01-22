Волгоградцев просят помочь в поиске пропавших сутки назад сестер-подростков

22 января в Волгограде продолжаются поиски двух сестер. Девочки 13 и 14 лет ушли из дома накануне вечером. Домой они не вернулись, на звонки не отвечали. Родители забили тревогу и пошли в полицию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, школьницы бесследно исчезли в Тракторозаводском районе. Но они могут находится в любой части города. Поэтому жителей просят помочь в поисках.
Старшая сестра Насиба была одета черную куртку, светлые джинсы, белую толстовку, черные кроссовки, а младшая Жимагул ушла в куртке черного цвета, синих джинсах, толстовке и темной обуви. Обе девочки среднего телосложения, у них длинные волосы до пояса, карие глаза и азиатская внешность.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении сестер, просят сообщить по следующим телефонам:
Дежурная часть отдела полиции Тракторозаводского района:
Дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду:
Инспектор по делам несовершеннолетних: +7 904 404 06 64.