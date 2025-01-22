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Волгоградцев просят помочь в поиске пропавших сутки назад сестер-подростков

В Волгограде разыскивают пропавших сестер.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

22 января в Волгограде продолжаются поиски двух сестер. Девочки 13 и 14 лет ушли из дома накануне вечером. Домой они не вернулись, на звонки не отвечали. Родители забили тревогу и пошли в полицию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, школьницы бесследно исчезли в Тракторозаводском районе. Но они могут находится в любой части города. Поэтому жителей просят помочь в поисках.

Старшая сестра Насиба была одета черную куртку, светлые джинсы, белую толстовку, черные кроссовки, а младшая Жимагул ушла в куртке черного цвета, синих джинсах, толстовке и темной обуви. Обе девочки среднего телосложения, у них длинные волосы до пояса, карие глаза и азиатская внешность.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении сестер, просят сообщить по следующим телефонам:

Дежурная часть отдела полиции Тракторозаводского района: 8 (8442) 93−74−53.

Дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду: 8 (8442) 93−01−11.

Инспектор по делам несовершеннолетних: +7 904 404 06 64.