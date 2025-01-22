Волгоградцев просят помочь в поиске пропавших сутки назад сестер-подростков

22 января в Волгограде продолжаются поиски двух сестер. Девочки 13 и 14 лет ушли из дома накануне вечером. Домой они не вернулись, на звонки не отвечали. Родители забили тревогу и пошли в полицию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, школьницы бесследно исчезли в Тракторозаводском районе. Но они могут находится в любой части города. Поэтому жителей просят помочь в поисках.