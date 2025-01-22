В Самарской области задержали пьяную женщину-водителя

В Приволжском районе Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали женщину-водителя. Местная жительница села за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Дорожные полицейские находились на маршруте патрулирования в селе Обшаровка. Для проверки они остановили автомобиль «LADA Niva Travel», за рулем которого находилась женщина с явными признаками опьянения, — отметили в ведомстве.
Местную жительницу отстранили от управления машиной и предложили пройти медицинское освидетельствование, которое доказало наличие алкоголя в крови. Как оказалось, задержанная и ранее нарушила ПДД. Автомобилистке назначили 10 месяцев лишения свободы условно, а также лишили водительских прав.