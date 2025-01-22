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В Самарской области задержали пьяную женщину-водителя

В Приволжском районе задержали самарчанку, севшую за руль в алкогольном опьянении.

Источник: Комсомольская правда

В Приволжском районе Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали женщину-водителя. Местная жительница села за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Дорожные полицейские находились на маршруте патрулирования в селе Обшаровка. Для проверки они остановили автомобиль «LADA Niva Travel», за рулем которого находилась женщина с явными признаками опьянения, — отметили в ведомстве.

Местную жительницу отстранили от управления машиной и предложили пройти медицинское освидетельствование, которое доказало наличие алкоголя в крови. Как оказалось, задержанная и ранее нарушила ПДД. Автомобилистке назначили 10 месяцев лишения свободы условно, а также лишили водительских прав.

ГИБДД