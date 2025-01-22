Житель Оршанского района пытался незаконно вывезти из страны 1,5 тонны лома цветных металлов

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями и сотрудники Госавтоинспекции в деревне Костино Дубровенского района задержали микроавтобус Ford, за рулем которого находился 43-летний неработающий житель Оршанского района. При осмотре транспорта милиционеры обнаружили около 1,5 т лома цветных металлов на сумму более Br6 тыс. Сопроводительные документы на груз водитель предоставить не смог.