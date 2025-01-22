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Житель Оршанского района пытался незаконно вывезти из страны 1,5 тонны лома цветных металлов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Оршанского района пытался незаконно вывезти из страны около 1,5 т лома цветных металлов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: УВД Витебского облисполкома

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями и сотрудники Госавтоинспекции в деревне Костино Дубровенского района задержали микроавтобус Ford, за рулем которого находился 43-летний неработающий житель Оршанского района. При осмотре транспорта милиционеры обнаружили около 1,5 т лома цветных металлов на сумму более Br6 тыс. Сопроводительные документы на груз водитель предоставить не смог.

В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза из Беларуси лома и отходов черных и цветных металлов. Ему грозит штраф и конфискация груза.