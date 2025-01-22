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В Таганроге автомобиль Chevrolet Niva врезался в столб ЛЭП, есть погибший

63-летний водитель погиб в ДТП на улице Чехова в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

На улице Чехова в Таганроге произошло смертельное ДТП, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, около 19:20 вечера 21 января автомобиль Chevrolet Niva врезался в металлический столб ЛЭП. В этой аварии погиб 63-летний водитель. Детали и причины случившегося пока неизвестны, подробности выясняют сотрудники полиции.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.