В Таганроге автомобиль Chevrolet Niva врезался в столб ЛЭП, есть погибший

На улице Чехова в Таганроге произошло смертельное ДТП, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, около 19:20 вечера 21 января автомобиль Chevrolet Niva врезался в металлический столб ЛЭП. В этой аварии погиб 63-летний водитель. Детали и причины случившегося пока неизвестны, подробности выясняют сотрудники полиции.
Автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.