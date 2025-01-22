В Уфе сотрудники ГАИ задержали пьяного 17-летнего водителя

Как сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции, на место вызвали мать несовершеннолетнего. При ней было проведено освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,387 мг на литр выдыхаемого воздуха. Также оказалось, что машина не зарегистрирована в установленном порядке в ГАИ.