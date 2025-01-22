Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе сотрудники ГАИ задержали пьяного 17-летнего водителя

Пьяного 17-летнего подростка за рулем «ВАЗ-2112» задержали инспекторы ДПС в деревне Староалександровка в Уфе.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции, на место вызвали мать несовершеннолетнего. При ней было проведено освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,387 мг на литр выдыхаемого воздуха. Также оказалось, что машина не зарегистрирована в установленном порядке в ГАИ.

«В отношении подростка составлен административный материал. Также в действиях подростка усматриваются признаки статьи 264.1 УК РФ (“управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом”), так как он уже попал в поле зрения сотрудников полиции в состоянии опьянения», — проинформировали в ведомстве.

Машину забрали на спецстоянку.

Кроме того, для привлечения к ответственности несовершеннолетнего, собранные материалы, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.