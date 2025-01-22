В Уфе сотрудники ГАИ задержали пьяного 17-летнего водителя

Как сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции, на место вызвали мать несовершеннолетнего. При ней было проведено освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,387 мг на литр выдыхаемого воздуха. Также оказалось, что машина не зарегистрирована в установленном порядке в ГАИ.
«В отношении подростка составлен административный материал. Также в действиях подростка усматриваются признаки статьи 264.1 УК РФ (“управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом”), так как он уже попал в поле зрения сотрудников полиции в состоянии опьянения», — проинформировали в ведомстве.
Машину забрали на спецстоянку.
Кроме того, для привлечения к ответственности несовершеннолетнего, собранные материалы, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.