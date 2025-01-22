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Пенсионер на Toyota сбил 10-летнюю девочку на Берникова в Омске

После ДТП школьнице потребовалась помощь медиков.

Источник: Комсомольская правда

Утром во вторник, 22 января, пенсионер на Toyota RAV 4 сбил школьницу на пешеходном переходе на улице Берникова в Омске. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

ДТП произошло в районе дома № 30 на улице Берникова около 06:55. По предварительной информации, 73-летний водитель Toyota RAV 4 сбил 10-летнюю девочку, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют полицейские.

Ранее мы сообщали, что в Омске водитель «девятки» выехал на встречную полосу и врезался в пожарную машину.