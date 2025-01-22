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Поселок под Дивногорском из-за теплой зимы оказался отрезан от цивилизации

Дивногорские спасатели организовали переправу жителям отрезанного водой поселка Бахта.

Источник: Комсомольская правда

Жители маленького поселка под Дивногорском из-за теплой зимы оказались отрезаны от цивилизации Красноярским водохранилищем. Как рассказали краевые спасатели, речь идет о населенном пункте Бахта, который находится в 30 километрах от города.

Добраться до «большой земли» сейчас можно только на специальных плавсредствах. Впереди 20 километров воды и 10 километров льда, — говорят специалисты.

Местные жители оказались не готовы к таким «капризам природы» — пожилые сельчане даже не могут закупиться продуктами и посетить больницу. На помощь пришли спасатели.

Так, 22 января сотрудники ведомства помогли двум пенсионеркам, доставив их до Дивногорска на аэролодке «Север».

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года в Красноярском крае проиндексировали социальную выплату многодетным семьям на приобретение земельных участков и улучшение жилищных условий.