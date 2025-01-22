Мэрия Перми рассказала о мерах, принятых в лицее после драки 5-классников

Речь идёт об инциденте, который случился 21 января в пермском лицее № 10. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-каналах было опубликовано видео с дерущимися пятиклассниками. В ролике подростки громко матерятся и толкаются возле парт. В один момент они начинают бить друг друга руками, бороться и пинаться. В конце видео один из мальчиков остаётся неподвижно лежать на полу.