Мэрия Перми рассказала о мерах, принятых в лицее после драки 5-классников

Администрация Перми рассказала perm.aif.ru о мерах, которые были приняты в лицее № 10 после драки пятиклассников.
Речь идёт об инциденте, который случился 21 января в пермском лицее № 10. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-каналах было опубликовано видео с дерущимися пятиклассниками. В ролике подростки громко матерятся и толкаются возле парт. В один момент они начинают бить друг друга руками, бороться и пинаться. В конце видео один из мальчиков остаётся неподвижно лежать на полу.
Авторы публикаций сообщали, что ребёнок потерял сознание и получил перелом руки. В комментарии perm.aif.ru департамент образования опроверг это и сообщил, что травм у детей не было выявлено. Сейчас в учреждении проводятся меры для устранения последствий конфликта.
«Для урегулирования конфликта 21.01 были приглашены родители (законные представители) обучающихся. 22.01.2025 в класс для профилактики деструктивного поведения приглашен инспектор полиции. Запланированы классные часы с психологом для повышения уровня сплоченности в классе», — рассказали perm.aif.ru в администрации Перми.
Напомним, ранее ведомство назвало причину конфликта между школьниками. Драка двух детей, попавшая на видео, возникла из-за вопроса рассадки в классе. На перемене дети решили выяснить отношения кулаками.