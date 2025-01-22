Россияне не пострадали при пожаре на курорте в Турции

«Турция. В городе Карталкая (провинция Болу) — пожар в гостинице, 76 человек погибли, 51 травмирован. Объявлен национальный траур (22.01.25). По информации российских загранучреждений, росграждан среди пострадавших нет», — сообщил департамент.
Огонь охватил здание в ночь на вторник. Пожарных лестниц у здания, облицованного деревом, не было, утверждал телеканал Ekol TV. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в рамках расследования пожара задержаны 9 человек, в том числе владелец гостиницы.