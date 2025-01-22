Уголовное дело о гибели омского слесаря в коллекторе направлено в суд

По версии следствия, 6 мая 2024 года, в ходе аварийных работ в посёлке Новоомский, бывший мастер нарушил правила безопасности, что привело к обрушению стены и перекрытия водяного коллектора. В результате инцидента погиб слесарь, который был задействован в устранении повреждений.