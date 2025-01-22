Уголовное дело о гибели омского слесаря в коллекторе направлено в суд

В Омской области прокуратура направила в суд уголовное дело по факту гибели слесаря при обрушении водяного коллектора. Обвинение предъявлено 39-летнему бывшему мастеру ремонтно-эксплуатационного участка «Омский» АО «Омскоблводопровод». Мужчина обвиняется по статье 143 УК РФ, части 2, за нарушение требований охраны труда, которое по неосторожности привело к смерти человека.
По версии следствия, 6 мая 2024 года, в ходе аварийных работ в посёлке Новоомский, бывший мастер нарушил правила безопасности, что привело к обрушению стены и перекрытия водяного коллектора. В результате инцидента погиб слесарь, который был задействован в устранении повреждений.
Подсудимый свою вину не признал. Уголовное дело было расследовано Следственным управлением СК России по Омской области и направлено в Омский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.