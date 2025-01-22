Школьник и трое взрослых пострадали в аварии с КамАЗом на воронежской трассе

Авария произошла днем ранее примерно в 15.30. По предварительным данным полиции, 40-летняя жительница Хохольского района на автомобиле «Хавал F7X» ехала со стороны Курска. Во время разворота она нарушила очередность проезда и влетела в КамАЗ с полуприцепом «Кегель-Карго», которым управлял 45-летний житель Белгородской области. Грузовик двигался во встречном направлении.