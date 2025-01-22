Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник и трое взрослых пострадали в аварии с КамАЗом на воронежской трассе

Все они госпитализированы с травмами.

Источник: Комсомольская правда

Трое взрослых и 10-летний мальчик пострадали в ДТП с КамАЗом на 174 километре автодороги «Курск-Воронеж» в Нижнедевицком районе. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 22 января.

Авария произошла днем ранее примерно в 15.30. По предварительным данным полиции, 40-летняя жительница Хохольского района на автомобиле «Хавал F7X» ехала со стороны Курска. Во время разворота она нарушила очередность проезда и влетела в КамАЗ с полуприцепом «Кегель-Карго», которым управлял 45-летний житель Белгородской области. Грузовик двигался во встречном направлении.

В итоге травмы получили водитель легковушки и ее пассажиры: двое мужчин в возрасте 39 и 45 лет и 10-летний мальчик. Все они попали в больницу.

По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины.