Школьник и трое взрослых пострадали в аварии с КамАЗом на воронежской трассе

Авария произошла днем ранее примерно в 15.30. По предварительным данным полиции, 40-летняя жительница Хохольского района на автомобиле «Хавал F7X» ехала со стороны Курска. Во время разворота она нарушила очередность проезда и влетела в КамАЗ с полуприцепом «Кегель-Карго», которым управлял 45-летний житель Белгородской области. Грузовик двигался во встречном направлении.
В итоге травмы получили водитель легковушки и ее пассажиры: двое мужчин в возрасте 39 и 45 лет и 10-летний мальчик. Все они попали в больницу.
По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины.