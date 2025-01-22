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В метель автобус с пассажирами улетел в кювет на трассе под Новосибирском

В салоне находилось 17 человек.

Источник: ГУ МВД

В среду, 22 января 2025 года, в Новосибирской области пассажирский автобус съехал в кювет. В салоне находилось 17 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Отмечается, что ДТП произошло в 12:30 в Мошковском районе, автобус двигался из Кемерово в Новосибирск.

«Никто не пострадал. Пассажиры при содействии прибывших сотрудников Госавтоинспекции попутным транспортом направлены к месту следования», — говорится в сообщении ГАИ.

Автобус эвакуировали.

Сегодня, 22 января, Новосибирскую область накрыла непогода: ветер, метель, снег.