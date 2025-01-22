В метель автобус с пассажирами улетел в кювет на трассе под Новосибирском

В среду, 22 января 2025 года, в Новосибирской области пассажирский автобус съехал в кювет. В салоне находилось 17 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Отмечается, что ДТП произошло в 12:30 в Мошковском районе, автобус двигался из Кемерово в Новосибирск.
«Никто не пострадал. Пассажиры при содействии прибывших сотрудников Госавтоинспекции попутным транспортом направлены к месту следования», — говорится в сообщении ГАИ.
Автобус эвакуировали.
Сегодня, 22 января, Новосибирскую область накрыла непогода: ветер, метель, снег.