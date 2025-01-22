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Из-за аномального тепла в Приморье могут проснуться клещи

Специалисты допускают, что клещи могут проснуться в этом году в январе.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аномально теплой погоды в Приморском крае могут проснуться клещи. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

Традиционно, клещи просыпаются в конце февраля — начале марта. Однако в этом году погода в Приморье преподносит сюрпризы, температуры держатся выше нормы. Поэтому специалисты допускают, что клещи могут проснуться и в январе.

Однако это будут единичные случаи. К тому же, даже если клещи проснутся, они будут малоактивны.

По данным краевого Роспотребнадзора, на сегодняшний день официальных обращений в ведомство относительно укусов клещей не поступало. И в лабораторию эпидемиологии клещей на анализ никто не сдавал.

В правительстве напоминают, что пик активности клещей в Приморье приходится на март — апрель. Граждан призывают быть бдительными и сделать прививку от клещевого энцефалита. О дате начала вакцинации сообщат дополнительно.

Ранее мы писали, что приморцев предупредили о риске заноса чумы свиней в хозяйства. Уточняется, что в Японии выявили случаи классической чумы свиней (КЧС).

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