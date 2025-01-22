В Самаре задержали 2 напавших на депутата мужчин, о деле доложат главе СКР

В Самаре в ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, по подозрению в нападении 20 января на депутата задержаны двое мужчин.
С ними проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные мероприятия в целях установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
В прокуратуре Самарской области рассказали, что ход расследования уголовного дера взял на контроль прокурор Промышленного района Самары.
Инцидент не остался без внимания председателя следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела о хулиганских действиях и установленных обстоятельствах, сообщили в СК РФ.