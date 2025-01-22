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На Урале задержали подростков за теракт на объектах железной дороги

Несовершеннолетние в январе 2025 года подожгли релейный шкаф под Красноуфимском.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении нескольких несовершеннолетних жителей в связи с совершением ими террористического акта на объектах железной дороги. Злоумышленников задержали правоохранители сразу после совершения преступления.

Подростки в первой половине января 2025 года совершили поджог релейного шкафа, расположенного на участке на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги. В релейном шкафу в результате оказалось повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов.

«Инструкции о том, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер. За выполнение преступных действий им было обещано 10 тысяч рублей», — рассказали в Центральном МСУТ СК России.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.