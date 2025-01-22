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Новый провал грунта произошел на Московской в Краснодаре

Провал грунта на Московской в Краснодаре засыпают.

Источник: Комсомольская правда

Новый провал грунта произошел на улице Московской в Краснодаре. Яму обнаружили утром 22 января.

Из-за провала грунта в 9:22 на улице Московской остановилось движение трамваев. На место выехали специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Они подтвердили, что угрозы для движения трамваев нет.

«В 9:54 движение запустили. Сейчас все едет», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

В настоящее время на месте работают специалисты «Краснодар Водоканала». Они засыпают яму.

Временный автобус № 0 на улице Московской запускать не будут.

Ранее «Комсомольская правда» — Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре с 3 января частично перекрыли Московскую для ремонта коллектора.