Новый провал грунта произошел на Московской в Краснодаре

Новый провал грунта произошел на улице Московской в Краснодаре. Яму обнаружили утром 22 января.
Из-за провала грунта в 9:22 на улице Московской остановилось движение трамваев. На место выехали специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Они подтвердили, что угрозы для движения трамваев нет.
«В 9:54 движение запустили. Сейчас все едет», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
В настоящее время на месте работают специалисты «Краснодар Водоканала». Они засыпают яму.
Временный автобус № 0 на улице Московской запускать не будут.
Ранее «Комсомольская правда» — Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре с 3 января частично перекрыли Московскую для ремонта коллектора.