Экс-школьников в Сормове будут судить за фейки о российской армии

По материалам следствия, осенью 2023 года два школьника сняли и выложили в интернет видеоролик, дискредитирующий российских военных. Тогда в отношении обоих фигурантов возбудили административное дело со штрафом в 50 тысяч рублей в качестве наказания. Однако по достижении восемнадцатилетия на школьников завели уже уголовное дело, и теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.