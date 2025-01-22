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Метель оставила без света девять районов Новосибирской области

Энергетики ведут работы в сложных погодных условиях.

Источник: Соцсети

Штормовой ветер и мокрый снег стали причиной аварий на линиях электропередачи в Новосибирской области. К обеду без света остались жители девяти районов. Сильнее всего пострадали Сузунский, Убинский и Доволенский районы. Об этом сообщил пресс-центр «Россети» по области.

На местах работают 10 аварийных бригад и 13 единиц спецтехники. Большинство повреждений устраняют в течение 1−1,5 часов, но сложные погодные условия сильно затрудняют работу.

Всего для устранения последствий метели в области готовы 29 бригад и 45 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно.

Ранее КП-Новосибирск сообщало о снежном шторме, который обрушился на Новосибирск. За сутки температура воздуха резко меняется с +2 до −20 градусов.