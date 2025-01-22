Метель оставила без света девять районов Новосибирской области

Штормовой ветер и мокрый снег стали причиной аварий на линиях электропередачи в Новосибирской области. К обеду без света остались жители девяти районов. Сильнее всего пострадали Сузунский, Убинский и Доволенский районы. Об этом сообщил пресс-центр «Россети» по области.