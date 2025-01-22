В Узбекистане задержана преступная группа, вымогавшая деньги у азербайджанских предпринимателей

Как развивались события
42-летний гражданин Азербайджана вместе со своим братом занимался продажей фруктов на одном из рынков в Бектемирском районе Ташкента. 10 января он обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.
По словам потерпевшего, в ноябре прошлого года во время дружеской встречи с гражданином Российской Федерации произошел конфликт. Этим инцидентом воспользовались злоумышленники, которые потребовали деньги под предлогом «урегулирования» разногласий.
15 декабря один из членов преступной группы, угрожая расправой, вызвал из-за границы своего сообщника — ранее судимого гражданина Азербайджана. Они оказали давление на предпринимателя и потребовали 5 000 долларов, угрожая ему расправой.
Оперативное задержание
В тот же день преступникам удалось получить 1 500 долларов, после чего они продолжили вымогать оставшуюся сумму — 3 500 долларов. Однако потерпевший обратился в правоохранительные органы.
10 января 2025 года правоохранители провели спецоперацию в Мирабадском районе Ташкента. В момент передачи оставшейся суммы преступники были задержаны с поличным.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2, пункту «в» статьи 165 Уголовного кодекса (Вымогательство). На данный момент трое подозреваемых задержаны, в отношении них ведется следствие, направленное на выяснение всех обстоятельств преступления и установление возможных соучастников.
Правоохранительные органы Узбекистана призывают граждан, столкнувшихся с подобными ситуациями, незамедлительно обращаться за помощью, чтобы предотвратить дальнейшие преступления и защитить свои права.