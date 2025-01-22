Двух человек госпитализировали после ДТП в Приморье

В Приморье на автодороге Осиновка — Рудная Пристань произошло ДТП с пострадавшими. ГАИ устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Mazda Proceed Levante, имеющий 16-летний стаж вождения, двигался из поселка Кавалерово в Дальнегорск. Превысив допустимую скорость, он потерял управление, из-за чего автомобиль съехал в кювет.
«В результате ДТП водитель и пассажир Mazda Proceed Levante получили травмы и были госпитализированы», — сообщили в полиции.
На месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС и медики.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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