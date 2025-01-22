Двух человек госпитализировали после ДТП в Приморье

Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Mazda Proceed Levante, имеющий 16-летний стаж вождения, двигался из поселка Кавалерово в Дальнегорск. Превысив допустимую скорость, он потерял управление, из-за чего автомобиль съехал в кювет.