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Дом загорелся в нижегородском СНТ «Стройгаз» на Автозаводе 22 января

Пострадавших нет.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

В садовом товариществе «Стройгаз» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 22 января произошел пожар. По данным регионального ГУ МЧС, там загорелся дом.

Информация о происшествии поступила сотрудникам оперативной службы от очевидца. К счастью, обошлось без жертв. Огонь был потушен на площади 35 «квадратов». В причине случившегося разберутся дознаватели.

Сотрудники МЧС настоятельно просят граждан уделять особое внимание пожарной безопасности из-за морозной погоды. Запрещено перегружать электросеть, необходимо следить за исправностью оборудования и быть осторожнее с огнем при использовании печного отопления.

Ранее мы писали, что пожарные продолжают бороться с огнем на нелегальной свалке в Московском районе.

МЧС