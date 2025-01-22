Дом загорелся в нижегородском СНТ «Стройгаз» на Автозаводе 22 января

В садовом товариществе «Стройгаз» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 22 января произошел пожар. По данным регионального ГУ МЧС, там загорелся дом.
Информация о происшествии поступила сотрудникам оперативной службы от очевидца. К счастью, обошлось без жертв. Огонь был потушен на площади 35 «квадратов». В причине случившегося разберутся дознаватели.
Сотрудники МЧС настоятельно просят граждан уделять особое внимание пожарной безопасности из-за морозной погоды. Запрещено перегружать электросеть, необходимо следить за исправностью оборудования и быть осторожнее с огнем при использовании печного отопления.
Ранее мы писали, что пожарные продолжают бороться с огнем на нелегальной свалке в Московском районе.