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В Приморье девушка получила серьезную травму головы из-за лягнувшей лошади

В Уссурийске девушка вела свою лошадь вдоль дороги, испугавшиеся животное ударило хозяйку копытом.

Источник: РИА "Новости"

В Уссурийске случилось происшествие: лошадь, которую вела по обочине дороги девушка, испугалась проезжающего автомобиля, начала брыкаться и нанесла своей хозяйке удар копытом в голову.

«В первый день Нового года в приемное отделение структурного подразделения городской больницы бригадой скорой помощи была доставлена девушка в крайне тяжелом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой», — прокомментировала пресс-служба КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ».

В результате девушка получила серьёзную травму, а именно открытый перелом костей черепа, кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Дежурный врач-травматолог Андрей Нестеров безупречно выполнил операцию, которая включала в себя удаление вдавленных костных отломков.

«В течение 10 дней пациентка находилась в коме, её поддерживали на аппарате искусственной вентиляции лёгких. За её жизнь боролись многие врачи: анестезиологи, реаниматологи, травматологи», — рассказали сотрудники больницы.

В настоящее время жизни пациентки ничего не угрожает. Она находится в травматологическом отделении, где её ожидает еще длительное лечение и реабилитация.

здоровье