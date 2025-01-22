В Приморье девушка получила серьезную травму головы из-за лягнувшей лошади

В Уссурийске случилось происшествие: лошадь, которую вела по обочине дороги девушка, испугалась проезжающего автомобиля, начала брыкаться и нанесла своей хозяйке удар копытом в голову.
«В первый день Нового года в приемное отделение структурного подразделения городской больницы бригадой скорой помощи была доставлена девушка в крайне тяжелом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой», — прокомментировала пресс-служба КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ».
В результате девушка получила серьёзную травму, а именно открытый перелом костей черепа, кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Дежурный врач-травматолог Андрей Нестеров безупречно выполнил операцию, которая включала в себя удаление вдавленных костных отломков.
«В течение 10 дней пациентка находилась в коме, её поддерживали на аппарате искусственной вентиляции лёгких. За её жизнь боролись многие врачи: анестезиологи, реаниматологи, травматологи», — рассказали сотрудники больницы.
В настоящее время жизни пациентки ничего не угрожает. Она находится в травматологическом отделении, где её ожидает еще длительное лечение и реабилитация.