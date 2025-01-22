Подпольный цех по разливу «заграничной» газировки накрыли в Крыму

По ее данным, нелегальный цех был расположен в одном из крымских сел. Там же находились склады и жилые помещения для персонала. На предприятии работали около 15 человек.
«Предварительно установлено, что они в промышленных масштабах изготавливали аналоги популярных зарубежных безалкогольных газированных напитков. На бутылки наносили этикетки с товарными знаками известных брендов. Оптовые партии сбывали под видом оригинальной продукции через подконтрольные коммерческие организации», — сообщила официальный представитель МВД.
Уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров возбуждено в отношении двоих подозреваемых. Сейчас полицейские устанавливают каналы сбыта контрафактной продукции.