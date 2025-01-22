В Хабаровском крае разыскивают женщину и ее семимесячного внука

Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка 2024 года рождения, сообщает ИА AmurMedia.
По версии следствия, в августе 2024 года мать ребенка погибла в ДТП, в результате чего мальчик был временно передан его бабушке и дедушке. Согласно решению суда, место жительства ребенка определено с его отцом, однако родственниками до настоящего времени решение суда не исполнено. Местонахождение бабушки и ее малолетнего внука неизвестно, женщина скрывается.
Следствием проведены многочисленные обыски, осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий в целях установления местонахождения ребенка и его бабушки.
Данные бабушки: Григорьева Евгения Олеговна, 58 лет, рост около 167 см., славянской внешности, волосы русые, мелированные, глаза близко посаженные, телосложение среднее. Последний раз Григорьеву Е. О. видели вместе с внуком 12 ноября 2024 года в городе Хабаровске в доме по улице Пионерская.
Данные ребенка: семимесячный мальчик, телосложение правильное, глаза круглые темные, уши оттопыренные.
Следствие обращается к жителям Хабаровского края, Еврейской автономной области и соседних регионов. Если Вы видели Григорьеву Евгению Олеговну с ребенком или без него, или Вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба незамедлительно сообщить следователю по номеру телефона 8−914−378−19−48 или 102. Конфиденциальность гарантирована.