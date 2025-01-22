В Хабаровском крае разыскивают женщину и ее семимесячного внука

По версии следствия, в августе 2024 года мать ребенка погибла в ДТП, в результате чего мальчик был временно передан его бабушке и дедушке. Согласно решению суда, место жительства ребенка определено с его отцом, однако родственниками до настоящего времени решение суда не исполнено. Местонахождение бабушки и ее малолетнего внука неизвестно, женщина скрывается.