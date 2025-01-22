Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Турции

Напомним, в результате пожара, вспыхнувшего ночью в отеле горнолыжного центра Карталкая в Турции, погибли 76 человек. Пожар начался в 12-этажном отеле Grand Kartal в ночь на 21 января. Сейчас в Турции начались общенациональные двухнедельные школьные каникулы, и это разгар лыжного сезона, поэтому в отеле находились 234 постояльца.