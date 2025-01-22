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Под Волгоградом участников ОПГ отправили с тюрьму за кражу 40 тонн нефти

Волгоградская ОПГ лишилась свободы за кражу нефти.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области суд вынес приговор трем участникам ОПГ за кражу 40 тонн нефти. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, с июня 2018 по май 2019 года преступники вместе с двумя операторами и сторожем нефтеперерабатывающей компании вывозили горючее с месторождения в Руднянском районе. Ущерб нефтедобывающей организации превысил 800 тысяч рублей.

Подсудимые до последнего отрицали свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств. Суд установил их причастность к преступлению.

— Фигурантов уголовного дела приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 2 лет 4 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — уточнили в надзорном ведомстве.

Добавим, что ранее судили их сообщников.