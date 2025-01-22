Под Волгоградом участников ОПГ отправили с тюрьму за кражу 40 тонн нефти

В Волгоградской области суд вынес приговор трем участникам ОПГ за кражу 40 тонн нефти. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, с июня 2018 по май 2019 года преступники вместе с двумя операторами и сторожем нефтеперерабатывающей компании вывозили горючее с месторождения в Руднянском районе. Ущерб нефтедобывающей организации превысил 800 тысяч рублей.