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7-летнего ребенка госпитализировали с травмами после ДТП в Сочи

В Сочи ребенок-пешеход пострадал в ДТП с иномаркой.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи

В Сочи на улице Искры в результате ДТП пострадал семилетний ребенок. Авария произошла 21 января в 12:20, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

«57-летний водитель автомобиля “Джетур Дашинг” допустила наезд на семилетнего пешехода, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в Госавтоинспекции курорта.

Ребенка госпитализировали с травмами и доставили в больницу.

Правоохранители напоминают, что пешеходам необходимо двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а переходить проезжую часть в строго в установленных для этого местах. Кроме того, рекомендуется надевать яркую одежду и использовать светоотражающие элементы.

Ранее после ДТП в Сочи погибла 84-летняя женщина-пешеход.