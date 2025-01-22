7-летнего ребенка госпитализировали с травмами после ДТП в Сочи

В Сочи на улице Искры в результате ДТП пострадал семилетний ребенок. Авария произошла 21 января в 12:20, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.
«57-летний водитель автомобиля “Джетур Дашинг” допустила наезд на семилетнего пешехода, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в Госавтоинспекции курорта.
Ребенка госпитализировали с травмами и доставили в больницу.
Правоохранители напоминают, что пешеходам необходимо двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а переходить проезжую часть в строго в установленных для этого местах. Кроме того, рекомендуется надевать яркую одежду и использовать светоотражающие элементы.
Ранее после ДТП в Сочи погибла 84-летняя женщина-пешеход.