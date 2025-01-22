7-летнего ребенка госпитализировали с травмами после ДТП в Сочи

Правоохранители напоминают, что пешеходам необходимо двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а переходить проезжую часть в строго в установленных для этого местах. Кроме того, рекомендуется надевать яркую одежду и использовать светоотражающие элементы.