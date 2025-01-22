В Новочеркасске молодому кофеману назначили год исправительных работ

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил с торговых стеллажей натуральный кофе “Монарх” стоимостью 358 рублей за штуку, на сумму 4307 рублей. Затем, минуя кассовую зону, скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб», — описывает источник первый эпизод.