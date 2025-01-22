В Новочеркасске молодому кофеману назначили год исправительных работ

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил с торговых стеллажей натуральный кофе “Монарх” стоимостью 358 рублей за штуку, на сумму 4307 рублей. Затем, минуя кассовую зону, скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб», — описывает источник первый эпизод.
Всего подобных эпизодов было 11. Все они происходили с 10 августа по 28 октября прошлого года. Подсудимый выносил кофе только этой марки.
В своих действиях молодой человек полностью раскаялся. В ходе просмотра дисков с видеозаписями, на которых видно, как он совершает преступление, пояснял обстоятельства хищения имущества.
За все эпизоды кражи фигуранту назначили один год исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.