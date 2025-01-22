Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новокубанском районе в ДТП с опрокидыванием «Приоры» погиб пассажир и пострадал водитель

На федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» в Новокубанском районе 22 января произошла авария.

По данным правоохранителей, есть погибший и пострадавший.

Как пояснили в телеграм-канале кубанской ГИБДД, происшествие случилось ранним утром, примерно в 5.30. Из материалов дела следует, что 34-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Таким образом легковушка съехала вправо с последующим наездом на препятствие и опрокидыванием.

В результате аварии погиб 24-летний пассажир «Приоры». Водитель ТС пострадал, его доставили в больницу с различными травмами.