В Новокубанском районе в ДТП с опрокидыванием «Приоры» погиб пассажир и пострадал водитель

Как пояснили в телеграм-канале кубанской ГИБДД, происшествие случилось ранним утром, примерно в 5.30. Из материалов дела следует, что 34-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Таким образом легковушка съехала вправо с последующим наездом на препятствие и опрокидыванием.