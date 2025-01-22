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Силовики нагрянули с обысками в министерство ЖКХ Воронежской области

Обыски прошли в возглавляемом Евгением Бажановым министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области утром в среду, 22 января.

Источник: РИА "Новости"

Эту информацию журналистам 36ON подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Согласно официальным данным, оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве, которое, предположительно, было совершено одним из подрядчиков, принимавших участие в мероприятиях в рамках реформы региональной системы утилизации ТКО. Речь вроде как идет о событиях, которые имели место несколько лет назад.

«Сотрудники министерства в настоящий момент не являются подозреваемыми в рамках данного расследования», — подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Власти заверили, что готовы оказать правоохранителям всяческое содействие, чтобы не было допущено мошенничества с бюджетными средствами.

В середине января «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники писал, что начальника отдела регулирования деятельности в сфере обращения с отходам Наталия Толчеева в скором времени, вероятно, может покинуть свой пост. Причем связывалось это с «большим количеством вопросов» по обращению с твердыми отходами.

ФСБ