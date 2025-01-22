Силовики нагрянули с обысками в министерство ЖКХ Воронежской области

Эту информацию журналистам 36ON подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Согласно официальным данным, оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве, которое, предположительно, было совершено одним из подрядчиков, принимавших участие в мероприятиях в рамках реформы региональной системы утилизации ТКО. Речь вроде как идет о событиях, которые имели место несколько лет назад.