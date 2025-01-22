В Петербурге накрыли сеть из 7 подпольных казино с доходом свыше 1,2 миллиарда рублей

Сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликвидировали сеть подпольных игорных клубов, совокупный доход которых превысил 1,2 миллиарда рублей. Как сообщили в ведомстве, 21 января 2025 года оперативники «экономической» полиции пресекли деятельность семи нелегальных заведений, действовавших в квартирах, расположенных в Московском, Невском, Выборгском и Красносельском районах города. В ходе операции задержаны восемь фигурантов дела, среди которых предполагаемые организаторы, управляющие и технические специалисты, обеспечивавшие функциональность оборудования.