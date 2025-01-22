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На Кубани вандал разгромил могилы своих одноклассников

На Кубани вандал разгромил могилы своих одноклассников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее появилась информация о том, что в станице Кубанской Апшеронского района неизвестный повредил несколько могил. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель.

Находясь на кладбище, он заметил могилы двух молодых людей, с которыми ранее учился в школе. Он повредил надгробные кресты, сломал флаги и поджег венки.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех месяцев ареста.

Ранее мы сообщали, что ход и результаты его расследования находятся на контроле в районной прокуратуре.