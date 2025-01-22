7 человек пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области 22 января 7 человек пострадали в ДТП с участием 4 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По предварительным данным, на трассе К-17 ₽ грузовик Ford Transit врезался в микроавтобус Volkswagen, который ехал в Павлодар. Спустя некоторое время на том же месте в прибывший на ДТП автомобиль скорой помощи врезалась Волга.
— В результате аварии пострадали 7 человек, включая 6 пассажиров микроавтобуса и 1 пассажира «ГАЗ 3110», которые доставлены в Кочковскую ЦРБ для оказания помощи, — рассказали в ведомстве.
Прокуратура организовала проверку по данному дорожно-транспортному происшествию.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.